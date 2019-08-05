Полиция закрыла в Воронеже нелегальный банк с оборотом в 12 млрд рублей

В Воронежской области завершается расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием со счетов компаний. Оборот нелегального банка превысил 12 млрд руб. Об этом сообщает региональная прокуратура, контролирующая расследование.

По данным следствия, услугами преступного сообщества с 2010 года по июнь 2017-го пользовались «недобросовестные предприниматели для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС». Следствие оценивает, что за семь лет по счетам нелегального банка прошло более 12 млрд руб., а организаторы схемы получили 220 млн руб. доходов. Участников сообщества силовики не раскрывают.

В прокуратуре отметили, что следователи еще не уделили внимание деятельности клиентов банка. Надзорное ведомство потребовало от регионального главка МВД, который ведет дело, направить в налоговую информацию о «недобросовестных коммерсантах, которые, укрывали свой бизнес от государственного контроля».

Завершающей стадией расследования, по данным прокуратуры, стало возбуждение в отношении одной из обвиняемых, 43-летней жительницы Воронежа, отдельного уголовного дела о попытке скрыть приобретенный за преступные доходы (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) автомобиль премиум-класса. Он был куплен в 2016 году за 2,6 млн руб. «Когда деятельность нелегального банка была пресечена, и появился риск изъятия автомобиля в доход государства, обвиняемая заключила со своей матерью фиктивный договор купли-продажи. Такие действия являются легализацией имущества, приобретенного преступным путем»,— сообщили в прокуратуре.

Сергей Калашников