Объем введенного жилья в Удмуртии вырос на 37% за первое полугодие 2019 года

За первое полугодие 2019 года в Удмуртии построили 6,17 тыс. новых квартир общей площадью 417,5 тыс. кв. м. Это на 37% больше значения аналогичного периода прошлого года, сообщает Удмурстат. Из них 54% или 226,2 тыс. кв. м приходятся на индивидуальное жилищное строительство, что на 62% больше показателя первого полугодия 2018 года. Застройщики-юрлица ввели в эксплуатацию 191 тыс. кв. м жилья.

За обозначенный период в Удмуртии построили 25 многоквартирных домов, 20 из них в Ижевске. Строительство многоэтажных домов в столице республики выросло на 16%, в Воткинске — более чем в четыре раза. Объем строительства индивидуального жилья больше всего вырос в Ижевске — в 26 раз — на окраинах города активно застраиваются коттеджные поселки. В Глазове он вырос в девять раз, в Каракулинском районе — в два раза, в Юкаменском и Граховском районах — на 85% и 83% соответственно.

В целом, жилищный фонд в сельской местности вырос на 130,5 тыс. кв. м, что составило треть общего ввода по республике и превышает показатель аналогичного периода 2018 года на 4%. Города Удмуртии пополнились новостройками общей площадью 287,1 тыс. кв. м, что превышает значения первого полугодия прошлого года в 1,6 раз.