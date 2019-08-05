На Дону колхоз оштрафовали на 200 тыс. рублей за свалку на участке

Госинспекторы Россельхознадзора обнаружили несанкционированную свалку площадью 3 тыс. кв. м на сельскохозяйственном участке в Боковском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Собственником земли является СПК «Колхоз Краснокутский». На участке обнаружили стеклянные, пластиковые и металлические бутылки, банки и баллончики, пластиковые пакеты, мешки, картонные упаковки, ветки деревьев, куски строительных материалов, старую одежда и обувь, а также смешанный с мусором навоз.

«Размещение отходов потребления на сельскохозяйственных территориях влечет за собой размножение паразитных животных и насекомых, являющихся разносчиками опасных болезней. Это создает угрозу создания неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, загрязнения атмосферы, засорения территории, истощения и деградации почвы. Неконтролируемое размещение отходов создает условия для свободного доступа на свалку животных, несанкционированных поджогов мусора, а отсутствие исследований земельного участка может привести к загрязнению грунтовых вод», - сказано в сообщении.

СПК «Колхоз Краснокутский» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв) и оштрафовали на 200 тыс. руб.

Дарья Голякова