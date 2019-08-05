На Кубани эвакуировали детей из двух лагерей

В Славянском районе Краснодарского края эвакуировали детей из двух лагерей отдыха. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, такое решение было принято из-за комплекса неблагоприятных погодных условий. В настоящее время проводятся мероприятия для организации возвращения всех эвакуированных в детские лагеря. «Уровень воды на низменных участках автодороги пока не позволяет организовать возвращение», - говорят спасатели.

В настоящее время проводятся инженерные работы по отводу воды. Подготовлена техника высокой проходимости и автобусы.

По данным синоптиков, в понедельник, 5 августа, местами по краю ожидается кратковременный дождь, гроза, а в отдельных пунктах – сильный дождь с градом. Ветер будет западный со скоростью 6-11 м/с, местами и при грозах его порывы достигнут 15-20 м/с, а в отдельных пунктах – 23-28 м/с. Температура воздуха днем будет в пределах +22… +27°, местами воздух прогреется до +29°.

Василий Хитрых