«Справедливая Россия» добивается отсрочки выборов в Хабаровском крае

Хабаровское региональное отделение «Справедливой России» объявило о намерении пикетировать краевую избирательную комиссию и собирать подписи под обращением в ЦИК РФ с требованием перенести дату выборов в регионе на более поздний срок, следует из сегодняшнего сообщения пресс-службы отделения. Акция намечена на четверг, 8 августа.

«Избирательный процесс в Хабаровском крае превращается в очередной спектакль. Складывается мнение, что нынешние законы специально написаны так, чтобы потенциальные кандидаты при заполнении документов делали ошибки, за которые их впоследствии исключат из списков. Мне, как, замечу, зарегистрированному и пока не снятому через суд кандидату, становится тревожно, что даже за меня выбор уже сделан в кабинетах избирательных комиссий»,— приводятся в сообщении слова главы совета регионального отделения Игоря Глухова. «Эсеры» предлагают перенести выборы с тем, чтобы внести поправки в законы и предоставить возможность всем участникам заново пройти процедуру регистрации. Предполагается собрать не только членов и сторонников партии, но и тех оппозиционеров, которым было отказано в регистрации.

В Хабаровском крае на 8 сентября назначены выборы депутата Госдумы по 70-му Комсомольскому округу (все кандидаты уже зарегистрированы), нового состава законодательной думы региона, а также выборы глав и депутатов в ряде муниципальных образований (в том числе мэра Комсомольска-на-Амуре). По данным крайизбиркома, только в краевой парламент было выдвинуто 404 кандидата, включая списки 11 партий. Однако к выборам будет допущено лишь восемь партий. Уже забракованы списки партий «Рот Фронт» и «Зеленые», вероятен отказ в регистрации и Партии социальных реформ.

По одномандатным округам выдвинуто 195 кандидатов от девяти партий, из них 36 человек получили отказ. На пост мэра Комсомольска-на-Амуре поначалу претендовало 23 кандидата, осталось четыре. Основные причины решений избиркома — непредоставление или неправильное оформление претендентами документов, в частности справки об отсутствии имущества за границами РФ. Также были попытки сокрытия судимости, фальсификации подписей и др.

Глава крайизбиркома Евгений Накушнов заявлял ранее, что в выборной кампании, как и обещал губернатор Сергей Фургал, абсолютно не задействован административный ресурс, а количество отказов находится на том же уровне, что и на предыдущих выборах.

Эрнест Филипповский, Хабаровск