В Армавире неизвестный бросил в окно дома взрывное устройство

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ, говорится в сообщении ведомства. В ночь на 3 августа в Армавире в жилом доме произошел хлопок неустановленного устройства, жители дома не пострадали, уточнили в СУ СКР.

По данным следствия, устройство было брошено в окно неизвестным лицом, которое скрылось с места происшествия. В доме в момент происшествия находились пять человек, в том числе трое малолетних детей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе лица, совершившего преступление, пояснили в СУ СКР по краю.

Анна Перова, Краснодар