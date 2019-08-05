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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

В Курской области задержан подозреваемый в убийстве автоинспектора

Полицейские и бойцы Росгвардии в Курской области задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве сотрудника ДПС во время попытки задержания. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Убийство вменяется жителю села Уланок 1965 года рождения, его имя не называется.

Инспектор ДПС отдела МВД по Суджанскому району Курской области был убит накануне. Как сообщили в полиции, в свободное от службы время он выявил водителя, находившегося, по ряду внешних признаков, в состоянии алкогольного опьянения. Когда инспектор попытался задержать водителя, тот выстрелил в него из охотничьего ружья. Сотрудник ДПС скончался на месте.

Сергей Калашников


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