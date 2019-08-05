ФК «Ростов» сыграл вничью с «Уралом»

Футбольный клуб «Ростов» сыграл с «Уралом» в Екатеринбурге вничью со счетом 2:2, сообщает пресс-служба ростовского клуба.

«Мы много атаковали, а соперник реализовывал свои моменты. Вот после второго пропущенного мяча „Урал“ стал создавать больше остроты, чем ранее. Но и мы тоже могли забить еще. Если брать в целом 90 минут – счет закономерен», - передает пресс-служба слова главного тренера клуба Валерия Карпина.

Счет во встрече открыл «Урал». Сравнять счет ростовскому клубу удалось только во втором тайме. Концовка игры получилась напряженной. На 81 минуте Ильин вывел «Урал» вперед, но в конце встречи «Ростову» удалось отыграться.

Дарья Голякова