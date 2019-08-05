Число выданных Удмуртским фондом развития предпринимательства займов за полугодие выросло на 6%

За первое полугодие 2019 года Удмуртский фонд развития предпринимательства (УФРП) выдал 229 займов. Это на 6% больше значения аналогичного периода прошлого года. Доля выдачи производственным компаниям выросла с 20% до 25%. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин в рамках аппаратного совещания властей региона.

Кроме того, с 1 августа 2019 года УФРП предлагает бизнесу новые условия предоставления микрозаймов. Для победителей программы «Бизнес-акселератор Удмуртии» предусмотрена минимальная процентная ставка в размере 1% годовых по направлениям «Экспортный акселератор» и «Бизнес-акселератор». Тарифная линейка рассчитана на стимулирование субъектов МСП, работающих в приоритетных направлениях.