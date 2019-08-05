Прожиточный уровень в Пермском крае увеличился на 370 рублей

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленная постановлением правительства Пермского края за II квартал 2019 года, составила 10 556 руб., увеличившись по сравнению с I кварталом на 370 руб.

По данным Пермьстата, для трудоспособного населения величина прожиточного уровня во II квартале 2019 года составила 11 338 руб., для пенсионеров — 8703 руб. Стоимость потребительской корзины для трудоспособного населения оценивается в 10 093 руб., для пенсионеров этот показатель установлен в 8703 руб.

В I квартале величина прожиточного уровня на душу населения в Пермском крае составляла 10 182 руб., увеличившись по сравнению с IV кварталом 2018 года на 84 руб.