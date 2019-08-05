Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

В Петергофе 4 августа состоялись похороны боксера Максима Дадашева, скончавшегося после поединка с пуэрториканским спортсменом Сабриэлем Матиасом. На церемонии прощания со спортсменом присутствовали около 200 человек.

Напомним, что поединок за звание претендента на официальный титул по версии IBF проходил 20 июля. В ходе него Максим Дадашев был травмирован и госпитализирован. 23 июля спортсмен скончался в Мэриленде (США), не приходя в сознание.

Российский боксер принимал участие в Европейских играХ 2015 года, был призером чемпионатов России (2010, 2012, 2013), серебряным призером ЧМ среди юношей.