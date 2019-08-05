На Азовском побережье и в Крымске произошли подтопления

В Краснодарском крае из-за сильных дождей произошли подтопления на Азовском побережье, где пришлось эвакуировать отдыхающих, также затопленными оказались несколько улиц в Крымске, информацию об этом сообщили в социальных сетях и подтвердили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из лагерей отдыха «Ровесник» и «Лебяжий берег» на Азовском море 4 августа были эвакуированы более трехсот подростков и взрослых, спасатели приняли превентивные меры в связи с нагонным явлением — изменением уровня воды в Азовском море. По данным МЧС, в ближайшее время погода улучшится, отдыхающие могут вернуться на базы отдыха. В Темрюкском районе нагонные волны подтопили пляжи, размыли дороги. Программа байк-фестиваля «Тамань – полуостров свободы», который проходил в станице Голубицкой, была сокращена из-за дождя и ураганного ветра, по информации зрителей, волны несколько раз заливали пляжную сцены фестиваля.

В городе Крымске после сильного дождя затопленными оказались несколько улиц, в том числе в микрорайоне «Надежда», где после наведения 2012 года получали квартиры местные жители, потерявшие жилье во время стихийного бедствия. Коммунальные службы Крымска ведут откачку воды из дворов.

Анна Перова, Краснодар