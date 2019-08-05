На Вторчермете ограбили отделение «Почты России»

На улице Окружная, 8 в Екатеринбурге (микрорайон Вторчермет) совершено вооруженное нападение на отделение «Почты России». Нападение произошло утром 5 августа. Пострадала сотрудница почты, ее ударили рукояткой пистолета, когда она пыталась нажать тревожную кнопку, пишет Е1 со ссылкой на источник.

По словам главы пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, сообщение о нападении поступило в 9:13. «Само нападение было совершено чуть раньше, учитывая, что почта работает с восьми утра. По предварительным данным, трое злоумышленников в масках ворвались в служебное помещение с заднего входа и закрыли за собой двери. Один из них был вооружен предметом, похожим на пистолет. Любители чужих денег потребовали у работников отделения имеющуюся наличность. Все, что они похитили, им на троих хватит лишь на несколько походов в хороший ресторан»,— рассказал он. Однако точную сумму ущерба в пресс-службе не назвали.

Пострадавшую женщину госпитализировали. Представитель «Почты России» сообщил, что отделение откроется, когда следователи закончат работу.