«Акрон» вышел в 1/32 финала Кубка России по футболу

Тольяттинский «Акрон» в 1/64 финала переиграл ульяновскую «Волгу» со счетом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.

Данный результат позволил тольяттинской команде выйти в 1/32 финала Кубка России по футболу. На этой стадии «Акрон» встретится с саранской «Мордовией», выступающей в ФНЛ. Матч пройдет 21 августа на стадионе тольяттинского клуба.

«Акрон» в текущем сезоне дебютировал на профессиональном уровне. После 3-го тура первенства ПФЛ (зона «Урал-Приволжье») тольяттинский коллектив возглавляет турнирную таблицу, одержав победы во всех трех матчах.

Андрей Сазонов