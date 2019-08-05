Портфель микрофинансовых организаций в ЮФО и СКФО вырос на 31%

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах портфель микрофинансовых организаций по итогам первого квартала этого года составил 9,7 млрд руб., сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России. По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 31%.

Из этой суммы 4,3 млрд руб. микрозаймов предоставили индивидуальным предпринимателям, 2,1 млрд руб. – юридическим лицам и 2,3 млрд руб. – физическим лицам (кроме онлайн-микрозаймов).

Портфель микрозаймов растет при сокращении числа микрофинансовых организаций (МФО). За первый квартал этого года в ЮФО и СКВО из количество сократилось на 11% до 190 организаций. С рынка уходят недобросовестные игроки и остаются наиболее устойчивые МФО, которые соблюдают правила работы и соответствуют требованиям и ограничениям, установленным законодательством.

Дарья Голякова