Приставы в Геленджике закрыли столовую популярного гостевого дома Sea Vills

Судебные приставы в Геленджике на основании судебного решения суда приостановили на 90 суток деятельность столовой гостевого дома Sea Vills. Действия представителей закона производились в рамках исполнительного производства по иску Роспотребнадзора.

Как сообщают в ведомстве, гостевой дом располагается в переулке Светлом села Дивноморское. Индивидуальному предпринимателю и иным лицам, эксплуатирующим гостевой дом, пользоваться пищеблоком в ближайшие три месяца запрещено.

Приставы уточняют, что в случае полного устранения всех выявленных нарушений до истечения срока приостановки, пищеблок гостевого дома может возобновить свою деятельность.

Василий Хитрых