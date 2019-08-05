Назначен новый заместитель министра экономического развития Челябинской области

Заместителем министра экономического развития Челябинской области назначена Марина Клочкова, ранее возглавлявшая управление методологии и мониторинга госпрограмм ведомства. Постановление врио губернатора Алексея Текслера, подписанное 1 августа, опубликовано сегодня на официальном сайте правительства региона. Госпожа Клочкова приступила к новым обязанностям 1 августа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине июля ушел в отставку замминистра экономического развития региона Илья Таболин. По его словам, он получил несколько «интересных предложений о трудоустройстве», поэтому решил уволиться по собственному желанию.