05 августа, понедельник
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Челябинск. Южный Урал

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Назначен новый заместитель министра экономического развития Челябинской области

Заместителем министра экономического развития Челябинской области назначена Марина Клочкова, ранее возглавлявшая управление методологии и мониторинга госпрограмм ведомства. Постановление врио губернатора Алексея Текслера, подписанное 1 августа, опубликовано сегодня на официальном сайте правительства региона. Госпожа Клочкова приступила к новым обязанностям 1 августа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине июля ушел в отставку замминистра экономического развития региона Илья Таболин. По его словам, он получил несколько «интересных предложений о трудоустройстве», поэтому решил уволиться по собственному желанию.

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