Скончался один из пострадавших при взрыве на пороховом заводе

Скончался один из пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщил источник на предприятии. Еще четверо пострадавших находятся в больнице. Состояние одного из них стабильно тяжелое.

Взрыв на Пермском пороховом заводе произошел 31 июля в 16 часов. Два человека получили ожоги тела на площади 60% и 35%, еще у троих — легкие травмы.

По информации “Ъ-Прикамье”, инцидент произошел на производстве №20. Сотрудники завода занимались перемещением на площадке одного из изделий, когда во время транспортировки оно неожиданно взорвалось. При этом, по словам сотрудников, никакого воздействия на него они не оказывали.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).