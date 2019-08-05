В Сургуте на семь часов задержали рейс в Анталию из-за самочувствия пилота

Самолет авиакомпании Azur Air, выполняющий рейс Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ)—Анталья (Турция) вылетел в пункт назначения с семичасовой задержкой из-за самочувствия командира воздушного судна, пишет ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

«Командир экипажа был снят с выполнения данного рейса по медицинским показателям. Перед выполнением рейса экипаж всегда проходит медкомиссию, но, к сожалению, не смог у нас командир полететь. Теперь ждем резервного командира экипажа»,— рассказал собеседник агентства.

Информацию о ситуации с командиром воздушного судна подтвердили в справочной аэропорта. По их данным, самолет должен был вылететь в Анталью в 5:40 по местному времени (3:40 мск). Рейс задержали до 12:30 по местному времени (10:30 мск).

Елена Горшкова