В Челябинской области увеличили лимиты охоты на рысь, лося и косулю

Власти Челябинской области утвердили лимиты добычи сибирской косули, лося и рыси на год. Соответствующее постановление, подписанное врио главы региона Алексеем Текслером, опубликовано на официальном сайте правительства 5 августа. По сравнению с предыдущим периодом лимиты охоты увеличены: рыси – на пять особей, лося – на 63, косули – на 1688.

Согласно документу в период с августа 2019 года до 1 августа 2020-го можно добыть 16 рысей, что составляет 5,3% от общего числа особей, обитающих в Челябинской области. Лимит добычи косуль – 9,5% или почти 7 тыс., в том числе охотникам разрешают убить 2,8 тыс. животных младше года. Квота добычи лося – 501 особь (6,4% от численности), из них 78 до года. По сравнению с прошлым годом лимиты охоты увеличены: рыси – на пять особей, лося – на 63, косули – на 1688.