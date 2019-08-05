Приставы взыскали с челябинского предприятия более 4,6 млн рублей долгов по зарплате

Межрайонный специализированный отдел по работе с должниками – юридическими лицами УФССП России по Челябинской области взыскал с ЗАО «ИНСИ» (Челябинск, занимается проектированием и строительством промышленных объектов, жилых домов, быстровозводимых зданий) в общей сложности 4,668 млн руб. по 158 исполнительным производствам. Как сообщают в пресс-службе ведомства, речь идет о долгах по зарплате.

Приставы взыскивали деньги в рамках сводного производства, списывая их со счета предприятия. При взыскании сотрудники УФССП взаимодействовали с временным управляющим, поскольку компания уже более полугода находится в состоянии наблюдения.

Сейчас в работе остаются исполнительные производства в отношении ИНСИ на общую сумму 17,7 млн руб. Почти вся эта сумма – выплаты в бюджет.