Фестиваль Harley Days в Петербурге посетили 73 тыс. человек

Международный фестиваль St. Petersburg Harley Days в Петербурге посетили около 73 тыс. человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента фестиваля Григория Путинцева, в фестивале принимали участие представители 27 стран. В рамках Harley Days байкеры проехали по центру Петербурга, от Дворцовой площади до площади Островского , приняли участие в конкурсе Custom bike show.

Добавим, что в мотопараде принимали участие несколько тысяч мотоциклистов.

Фестиваль Harley Days проводится в Петербурге с 2011 года.