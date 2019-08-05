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Глава Удмуртии призвал реконструировать стадион «Локомотив» в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал реконструировать стадион «Локомотив» в Ижевске. Об этом он рассказал в рамках аппаратного совещания властей республики.

«Все ветераны просят сделать что-то со стадионом "Локомотив". Коллеги из прокуратуры меня информируют что мы его собираемся продать. Тотальная инвентаризация. Без моей подписи, без моего личного акцепта ни один объект идти в аренду или продажу не может. У нас так хорошо с инфраструктурой спортивной? Нет! Первый зампред не знает. Минспорт не знает. Надо решать задачу, а стадион реконструировать»,— сказал глава Удмуртии.

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