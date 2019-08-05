Наталья Котова назначила начальников двух структурных подразделений мэрии

Исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова назначила руководителей двух управлений администраций. О кадровых решениях она сообщила на аппаратном совещании в мэрии. Начальником управления дорожного хозяйства стал Ринат Кучитаров, на должность главы управления по работе с общественными объединениями назначен Вячеслав Борисов.

Ринат Кучитаров, возглавивший управление дорожного хозяйства Челябинска, ранее руководил ООО «Красноармейское ДРСУ». Как отметила Наталья Котова, у него есть профильное высшее образование и большой стаж работы в сфере дорожного строительства. «Прошел путь с мастера предприятия, работал прорабом, инженером, главным инженером, затем работал экспертом в федеральном учреждении, работал директором предприятия. Мы надеемся, что человек, который прошел от начала своей трудовой деятельности до конца, связанный с дорожным хозяйством, станет для нас отличным помощником в реализации проектов, которые у нас сейчас есть »,- подчеркнула Наталья Котова.

Вячеслав Борисов, назначенный главой управления по работе с общественными организациями, пришел в мэрию из полицейского главка региона. «Его трудовая деятельность полностью связана с работой в органах внутренних дел РФ, последнее место работы – в главном управлении внутренних дел по Челябинской области. Часть деятельности связана была с проведением публичных мероприятий и охраной общественного порядка», - сообщила госпожа Котова.