Волейболисты-пляжники разыграют олимпийские лицензии в Москве

Чемпионы мира 2019 года Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, а также победительницы этапа Мирового тура элитной категории «Четыре звезды» в Португалии Надежда Макрогузова и Светлана Холомина возглавят сборную России на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который 5-11 августа пройдет в Лужниках на берегу Москвы-реки с участием команд из 20 стран. Победители турнира получат лицензии на Олимпийские игры — 2020 в Токио.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу, победители которого вместе с медалями получат право выступить через год на Играх в Токио, Москва принимает во второй, а Россия — в третий раз. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году — в Сочи. Фаворитами нынешнего турнира являются россияне Вячеслав Красильников-Олег Стояновский, месяц назад выигравшие чемпионат мира и олимпийскую лицензию в Токио. Перед ними стоит задача — выйти, как минимум, в финал домашнего чемпионата. Впрочем, это будет непросто, так как на чемпионате мира все награды достались европейцам. «Постараемся завоевать медали и здесь. Но сейчас есть 15 команд, которые могут обыграть друг друга»,— цитирует ТАСС Олега Стояновского.

Другим российским парам предстоит набирать рейтинговые очки. Ведь в Токио от страны смогут поехать только два сильнейших дуэта. Продвинуться максимально далеко по турнирной сетке должны и Надежда Макрогузова со Светланой Холоминой, недавно выигравшие крупный турнир в Португалии и таким образом серьезно поправившие свое положение в мировом рейтинге. Руководство федерации волейбола России надеется, что с каждым месяцем россиянки будут только прогрессировать и в конце концов завоюют путевки в Токио по рейтингу.

На чемпионате Европы Россию представят также Екатерина Бирлова — Евгения Уколова, Мария Бочарова — Мария Воронина, Анастасия Фролова — Александра Ганенко, Дарья Рудых — Ксения Дабижа, Руслан Быканов — Валерий Самодай, Илья Лешуков — Константин Семенов, Никита Лямин — Тарас Мыськив, Сергей Горбенко — Василий Иванов, Игорь Величко — Максим Худяков. На групповом этапе сыграют по 32 мужские и женские пары, победители групп выступят в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые и третьи места, для попадания в play-off встретятся в стыковых матчах.

Единственными чемпионками Европы из России были в 2006 году Александра Ширяева и Наталья Урядова, а российские волейболисты эти турниры, которые проводятся с 1993 года, не выигрывали никогда. В 2016 году Константин Семенов и Вячеслав Красильников стали его серебряными, а в 2008 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский — бронзовыми призерами.

Вера Мухина