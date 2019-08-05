Прощание с Анатолием Суховым пройдет 6 августа в Екатеринбурге

Прощание с заместителем председателя свердловского заксобрания Анатолием Суховым состоится во вторник, 6 августа, в екатеринбургском театре драмы. Как сообщили в департаменте информполитики региона, прощание пройдет с 11:00 до 13:00 во время гражданской панихиды.

Анатолий Сухов умер 2 августа на 64 году жизни. По некоторым данным, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Анатолий Сухов окончил Академию труда и социальных отношений. В 2010 году впервые избран депутатом законодательного собрания Свердловской области. Занимал должность заместителя председателя регионального парламента, возглавлял региональную общественную приемную партии «Единая Россия».