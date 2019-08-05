05 августа, понедельник
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Нарушения санитарных показателей обнаружили в семи водоемах Удмуртии

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии обнаружило нарушения санитарных показателей в семи водоемах республики. Информацию о выявленных отклонениях направили главам муниципалитетов, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты управления обнаружили повышенное содержание органики, превышение pH (щелочная реакция воды) и наличие бактериального загрязнения в Ижевском пруду. Также превышение pH нашли в Можгинском пруду и в зоне купания на пруду в дер. Кочишево в Глазовском районе. Бактериальное загрязнение обнаружили в прудах сел Пудем и Юкаменское, а также в водах Камы возле острова Песчаный. Кроме того, превышение бактериологического показателя и повышенное содержание железа нашли в зоне купания реки Чепца.

В июне 2019 года уже сообщалось, что вода в Ижевском пруду не соответствует химическим нормам. В трех пробах обнаружили отклонения по санитарно-химическим показателям. Еще в двух пробах обнаружили паразитов.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Мероприятия

Тематический проект

Партнерский проект

Первые лица

мы в социальных сетях

Профиль пользователя