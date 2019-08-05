«Молот-Прикамье» проиграл первые товарищеские игры в сезоне

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» провел два первых официальных товарищеских матча в предсезонной подготовке. В Ижевске пермская команда сыграла с местной «Ижсталью». В прошлом сезоне обе команды выступили неудачно, заняв соответственно 26-е и 27-е место в турнирной таблице. Для «Молота» это был худший результат за всю историю существования клуба.

В этот раз обе игры закончились победой команды «Ижсталь» — 3:1 и 3:2. Голы у «Молота-Прикамья» забили Артем Марков, Артем Прохоров и Игорь Зенчиков. В послематчевой серии буллитов в первом матче победили пермяки – 3:2, во втором хозяева — 2:0.

«Молот» продолжит подготовку к сезону в Ижевске, где 9–11 августа примет участие в турнире памяти В. С. Тарасова. Соперниками нашей команды будут «Ижсталь», ЦСК ВВС (Самара), «Торпедо» (Усть-Каменогорск).