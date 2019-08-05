В Саратовской области при выдаче разрешения на работу такси требовали лишние документы

Устранены нарушения при выдаче министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области разрешений на осуществление деятельности такси. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В деятельности ведомства выявлены нарушения федеральных законов «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В частности, минтранс не соблюдал срок предоставления государственной услуги. В связи с этим заместитель министра был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 3 тыс. руб.

Выявлены случаи ненадлежащего взаимодействия с подразделениями ГАУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: специалисты центра нарушали сроки передачи документов при предоставлении госуслуги, у заявителей запрашивались не предусмотренные законодательством документы. Меры дисциплинарного характера применены в отношении двух сотрудников облминтранса и МФЦ.

Прокуратура направила соответствующую информацию в Саратовское УФАС, антимонопольный орган вынес МФЦ предупреждение об устранении нарушений. На сегодняшний день нарушения устранены.

Марина Ковалева