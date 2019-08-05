Всё для застолья В Уфе открылся первый магазин «Тантана»

В рамках своей новой стратегии развития АО «Башспирт» переформатирует розничную сеть из 168 фирменных магазинов, расположенных по всей республике. Первый современный алкомаркет под новой торговой маркой «Тантана» открыл свои двери для жителей Уфы в районе Нижегородка по адресу ул. Рабочая 44.

Переименование коснется всех магазинов «Башспирта», тем самым крупнейший производитель алкогольной продукции России отмечает свои башкирские корни.

До конца года «Башспирт» продолжит инвестировать в открытие торговых объектов, тщательно оценивая эффективность каждой новой точки, а также расширит ассортимент товаров под собственными марками.

Слово «тантана» означает «торжество». Это – народный дух, атмосфера, размах. Именно такое масштабное мероприятие «Башспирт» готовит для жителей республики 29 августа в честь ребрендинга собственной розничной сети. В Уфимском амфитеатре пройдет народный праздник, изюминкой которого станет беспрецедентное для нашей столицы событие - фестиваль индустрии торжества. Профессионалы-организаторы на различных площадках с мастер-классами и лекториями покажут, как создавать праздники. Гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа: танцевальный флешмоб, шоу баянистов, национальные песни, а завершатся масштабные гуляния концертом оперной звезды, народного артиста России Василия Герелло в сопровождении уфимского эстрадно-джазового оркестра.