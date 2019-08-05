Предприятия Пермского края вдвое увеличили финансовые результаты

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) пермских компаний по итогам пяти месяцев 2019 года составил 145,4 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2018 года он равнялся 69,2 млрд руб. По данным Пермьстата, этот показатель увеличился в 2,1 раза, или на 110%. Это выше, чем в среднем по России.

Как сообщили в региональном Минэкономразвития, по данному показателю Пермский край занял 14-е место среди регионов России и 2-е место по Приволжскому федеральному округу. Наибольший рост прибыли был отмечен в производстве одежды (в 40,8 раза к аналогичному периоду 2018 года), производстве бумаги и бумажных изделий (в 6,1 раза), ремонте и монтаже машин и оборудования (в 6,6 раза), в области информации и связи (в 3,5 раза). Наибольшую прибыль показали такие виды деятельности, как добыча полезных ископаемых, производство химических веществ и химических продуктов.