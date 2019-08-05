«Звезда» выбыла из борьбы за кубок

ФК «Звезда» выбыл из розыгрыша Олимп-Кубка России. Пермская команда в 1/64 финала уступила в Набережных Челнах местному «Камазу». Основное время поединка завершилось вничью — 2:2. Футболисты «Звезды» первыми открыли счет. Отличился Евгений Ситников. Хозяева отыгрались после перерыва, когда у пермяков был удален вратарь Максим Шумайлов. За две минуты до конца встречи, играя в меньшинстве, «Звезда» пропустила еще один гол. Но уже в добавленное время Евгений Тюкалов счет сравнял.

В дополнительное время командам забить не удалось, и все решилось в серии одиннадцатиметровых, в которой удачливее действовали футболисты «Камаза». Им удалось реализовать на один пенальти больше. В итоге в следующий этап розыгрыша кубка вышел клуб из Набережных Челнов, а «Звезда» покинула турнир.