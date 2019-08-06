Предприятия «Галополимера» за год существенно нарастили прибыль

Зарегистрированное в Перми ООО «Галополимер Кирово-Чепецк» раскрыло отчетность за 2018 год. Выручка компании выросла с 9,4 млрд руб. в 2017 году до 11,3 млрд руб. в 2018-м. Чистая прибыль возросла с 483 млн руб. до 1,4 млрд руб. Отметим, что по итогам 2016 года предприятие зафиксировало убыток в 723 млн руб.

Кроме того, АО «Галополимер Пермь» отчиталось о росте выручки с 3,6 млрд руб. до 4,8 млрд руб. и чистой прибыли — с 203 млн руб. до 656 млн руб. Данные содержатся в «СПАРК-Интерфакс».

Предприятия входят в АО «Галополимер», зарегистрированное в Кировском районе Перми. Специализируется на производстве фторполимеров, хладонов, продукции неорганической химии (кислоты, щелочи, соли). В состав группы входят предприятия в Перми и Кирово-Чепецке.