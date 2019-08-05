Бывшей новосибирской чиновнице Светлане Стыниной ограничили срок ознакомления с делом

Новосибирский суд по ходатайству следствия ограничил экс-начальника жилищного управления мэрии Светлану Стынину в сроках ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед, добавив, что крайний срок изучения дела установлен по 12 августа. Защита бывшей чиновницы просила продлить срок ознакомления с делом до 1 ноября. Сама госпожа Стынина утверждала, что читать подолгу и помногу ей не позволяет здоровье.

Следственный комитет России обвиняет бывшую чиновницу в махинациях с муниципальным жильем. Первоначально экс-чиновнице инкриминировалось 52 эпизода мошенничества (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с 2006 по 2014 годы организованная преступная группа, в которой ключевую роль играла начальник жилищного управления Светлана Стынина, похитила денежные средства мэрии путем отчуждения 52 жилых помещений, собственником либо инвестором строительства которых являлся муниципалитет. Предполагаемый ущерб превышает 40 млн руб. В последующем половина эпизодов была исключена из обвинения в связи с истечением сроков давности.

Весной 2018 года уголовное дело Светланы Стыниной поступило на рассмотрение Центрального райсуда Новосибирска. Однако тот вернул его в прокуратуру для предъявления более тяжкого обвинения.

Константин Воронов