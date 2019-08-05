Экс-депутат красноярского заксобрания возглавил «7 канал»

Осужденный бывший депутат заксобрания Красноярского края из фракции «Единой России» Виталий Толстов стал директором «7 канал». По данным издания, новый руководитель пришел без команды, не планирует обновлять коллектив и кардинально менять редакционную политику. До этого на протяжении шести лет канал возглавлял Игорь Астапов.

Напомним, в апреле 2019 года Виталий Толстов получил два с половиной года лишения свободы условно за мошенничество. По материалам прокуратуры, выявившей нарушение, в 2017 году он устроил свою супругу на должность помощницы и отмечал ее на рабочем месте, пока она была за границей. В июле парламентарий лишился мандата.

Виталий Толстов — бывший редактор газет «Норильчанин» и «Заполярная правда», бывший директор инфоцентра «Норильские новости». С 2006 года — член Международной федерации журналистов, с 2010 года — член «Единой России». Три года назад стал депутатом заксобрания Красноярского края. В региональном парламенте он состоял в двух комитетах: по природным ресурсам и экологии, а также по госуправлению, законодательству и местному самоуправлению.

Юлия Сасевич