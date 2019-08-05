В Пензенской области построят центр ПЭТ КТ для онкобольных

В правительстве Пензенской области обсудили возможность строительства центра ПЭТ КТ по итогам визита делегации региона в подмосковную Балашиху, где такой центр уже функционирует. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иван Белозерцева.

В Пензе планируется расширение онкологического диспансера, использование новейших технологий в области диагностики и лечения рака.

По словам Ивана Белозерцева, центр ПЭТ КТ позволит местным специалистам «проводить всесторонние обследования, осуществлять раннюю диагностику, предотвращать развитие опасного заболевания у жителей нашего региона».

Иван Сергеев