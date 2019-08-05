В результате взрыва в Каире погибло 17 человек, 32 получили ранения

В результате взрыва возле Национального института онкологии Египта в центре Каира погибло 17 человек, 32 получили ранения, сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на Министерство здравоохранения. По данным правоохранительных органов, взрыв произошел после ДТП, в котором столкнулось несколько автомобилей.

Ранее некоторые СМИ сообщали о взрыве внутри института, здание которого расположено рядом с дорогой, где произошла авария. По данным Министерства здравоохранения, взрыв также нанес ущерб объектам внутри института. Пациентов и медицинский персонал института онкологии эвакуировали. Других подробностей взрыва пока не сообщается.