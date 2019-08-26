26 августа, понедельник
Войти в профиль
Огонёк

Коротко

Новости

все новости

Подробно

7
Борис Кустодиев создавал не просто декорации, но легенды. Эскиз занавеса Кустодиева для «Блохи», Большой драматический театр. 1926

Фото: ГЦТМ имени А.А. Бахрушина

Зеркало

Подготовила Анна Сабова

Журнал "Огонёк" от , стр. 37

Имя

В гости к Кустодиеву


Музей Бахрушина представляет выставку о театральном наследии Бориса Кустодиева «Театральная Кустодия. Неосуществленные замыслы» на родине художника, в Астрахани. Эскизы декораций к спектаклям и эскизы мужских и женских театральных костюмов кисти Бориса Кустодиева будут показаны в Астраханском драмтеатре — старт 210-му театральному сезону даст премьера спектакля «Волки и овцы» по Островскому. Пьесам этого драматурга посвящены многие театральные работы Кустодиева. Художник создавал не просто театральные костюмы к спектаклю, но живые, полные юмора типажи, а доподлинно зная быт, который изображал, сохраняя его колорит и поэзию, создавал яркие поэтические легенды.

Жанр

Великие превращения


Пьеса «Тюсингура» с рисунком на подкладке

Пьеса «Тюсингура» с рисунком на подкладке

Фото: Предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства

Выставка «Неповторимый мир театра: Япония» откроется в Музее декоративно-прикладного искусства 28 августа. Она представит антикварные кимоно начала ХХ века, элементы сценического костюма театра Кабуки, предметы декоративно-прикладного искусства и гравюры, которые расскажут о традициях японского театра. Экспозиция охватит его наиболее узнаваемые образы: мистические сюжеты («Львиный танец»), истории о превращениях под влиянием чувств («Демоны — несчастные существа»), бытовые пьесы эпохи Эдо («Жизнь и смерть в веселых кварталах») и героические сказания эпохи Сэнгоку («Великие подвиги прошлого»). Также в рамках выставки пройдет курс лекций и мастер-классов.

Проект

Цветы времени


Дарья Лисицына. «Первый бал Наташи Ростовой». 2018 год

Дарья Лисицына. «Первый бал Наташи Ростовой». 2018 год

Фото: Дмитрий Щелоков / ГМЗ "Царицыно"

Фестиваль исторических садов откроется 31 августа в музее-заповеднике «Царицыно». Более 20 миниатюрных парков будут созданы ландшафтными дизайнерами, художниками и архитекторами в окрестностях музея-заповедника. Каждый парк отразит свою эпоху и культуру: «Царицыно» украсят сады Древней Руси, времен Екатерины II и итальянского Ренессанса, маньеризма и барокко, французские сады, в которых всегда важны масштаб и перспектива, голландские клумбы и цветники вместе с уютными парками Британии, а также современные сады в духе «зеленого города». Откроется фестиваль «Оперным балом в Царицыно» в исполнении артистов «Геликон-Оперы».

Голос

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Иногда мне даже стыдно, что я до сих пор снимаю кино»



Советский и российский режиссер Сергей Соловьев, который на прошлой неделе отметил 75-летний юбилей

Смотр

Подновить победу


Чесменская колонна в Царском Селе

Чесменская колонна в Царском Селе

Фото: AGE / EASTNEWS

Реставрация Чесменской колонны завершается в Екатерининском парке Царского Села. Воздвигнутый Екатериной II в честь победы над турецкими войсками в бухте Чесма в 1770 году памятник уже давно нуждался в реставрации. Счистив старую мастику, реставраторы приступили к восстановлению самой мраморной колонны, сильно поврежденной в военные годы, когда немецкие танки пытались столкнуть колонну в пруд. Также ведутся работы с гранитными плитами, из которых сложено основание памятника. Бронзовые барельефы, отлитые 250 лет назад по моделям скульптора Иоганна Шварца, уже были восстановлены к 300-летию российского флота. Останется в сохранности и орел с полумесяцем в когтях — символ победы страны в войне с Османской империей венчает колонну.

Вещь

Фото: Музеи Московского Кремля

Знак ордена Св. Александра Невского (Санкт-Петербург, XVIII — начало XIX в.) и другие экспонаты из собрания Музеев Московского Кремля, связанные с восшествием на престол российских монархов в XVIII–XIX вв., представлены на выставке «Церемониалы российского императорского двора», которая откроется на этой неделе в Музее дворца (Гугун, Пекин).

Анонсы

26.08

Выставка «Волшебный мир куклы: игра, ритуал, театр» представила в Этнографическом музее Санкт-Петербурга куклы XIX–XX вв., бытовавшие у народов Евразии.

27.08

В Музее истории Петербурга открыта выставка «Тюрьма Трубецкого бастиона в фотографиях», посвященная истории одного из главных мест заключения политических узников в России начала ХХ века.

29.08

В Музее Востока выставка «Новая эра. Новая дружба. Новый Хайдянь» представит 70 пейзажей, выполненных в традициях национальной китайской живописи «гохуа».

30.08

В широкий прокат выходит мелодрама «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», основанная на романе Мэри Энн Шаффер и Энни Бэрроус.

31.08

В музее-заповеднике «Царицыно» откроется фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо».

1.09

На концертном поле «Аптекарского огорода» концерт «Королевы Драмы», на котором прозвучат виртуозные партии оперных героинь, завершит фестиваль Barocco Nights.

Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя