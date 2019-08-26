В гости к Кустодиеву
Музей Бахрушина представляет выставку о театральном наследии Бориса Кустодиева «Театральная Кустодия. Неосуществленные замыслы» на родине художника, в Астрахани. Эскизы декораций к спектаклям и эскизы мужских и женских театральных костюмов кисти Бориса Кустодиева будут показаны в Астраханском драмтеатре — старт 210-му театральному сезону даст премьера спектакля «Волки и овцы» по Островскому. Пьесам этого драматурга посвящены многие театральные работы Кустодиева. Художник создавал не просто театральные костюмы к спектаклю, но живые, полные юмора типажи, а доподлинно зная быт, который изображал, сохраняя его колорит и поэзию, создавал яркие поэтические легенды.
Великие превращения
Фото: Предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
Выставка «Неповторимый мир театра: Япония» откроется в Музее декоративно-прикладного искусства 28 августа. Она представит антикварные кимоно начала ХХ века, элементы сценического костюма театра Кабуки, предметы декоративно-прикладного искусства и гравюры, которые расскажут о традициях японского театра. Экспозиция охватит его наиболее узнаваемые образы: мистические сюжеты («Львиный танец»), истории о превращениях под влиянием чувств («Демоны — несчастные существа»), бытовые пьесы эпохи Эдо («Жизнь и смерть в веселых кварталах») и героические сказания эпохи Сэнгоку («Великие подвиги прошлого»). Также в рамках выставки пройдет курс лекций и мастер-классов.
Цветы времени
Фестиваль исторических садов откроется 31 августа в музее-заповеднике «Царицыно». Более 20 миниатюрных парков будут созданы ландшафтными дизайнерами, художниками и архитекторами в окрестностях музея-заповедника. Каждый парк отразит свою эпоху и культуру: «Царицыно» украсят сады Древней Руси, времен Екатерины II и итальянского Ренессанса, маньеризма и барокко, французские сады, в которых всегда важны масштаб и перспектива, голландские клумбы и цветники вместе с уютными парками Британии, а также современные сады в духе «зеленого города». Откроется фестиваль «Оперным балом в Царицыно» в исполнении артистов «Геликон-Оперы».
«Иногда мне даже стыдно, что я до сих пор снимаю кино»
Советский и российский режиссер Сергей Соловьев, который на прошлой неделе отметил 75-летний юбилей
Подновить победу
Реставрация Чесменской колонны завершается в Екатерининском парке Царского Села. Воздвигнутый Екатериной II в честь победы над турецкими войсками в бухте Чесма в 1770 году памятник уже давно нуждался в реставрации. Счистив старую мастику, реставраторы приступили к восстановлению самой мраморной колонны, сильно поврежденной в военные годы, когда немецкие танки пытались столкнуть колонну в пруд. Также ведутся работы с гранитными плитами, из которых сложено основание памятника. Бронзовые барельефы, отлитые 250 лет назад по моделям скульптора Иоганна Шварца, уже были восстановлены к 300-летию российского флота. Останется в сохранности и орел с полумесяцем в когтях — символ победы страны в войне с Османской империей венчает колонну.
Знак ордена Св. Александра Невского (Санкт-Петербург, XVIII — начало XIX в.) и другие экспонаты из собрания Музеев Московского Кремля, связанные с восшествием на престол российских монархов в XVIII–XIX вв., представлены на выставке «Церемониалы российского императорского двора», которая откроется на этой неделе в Музее дворца (Гугун, Пекин).
26.08
Выставка «Волшебный мир куклы: игра, ритуал, театр» представила в Этнографическом музее Санкт-Петербурга куклы XIX–XX вв., бытовавшие у народов Евразии.
27.08
В Музее истории Петербурга открыта выставка «Тюрьма Трубецкого бастиона в фотографиях», посвященная истории одного из главных мест заключения политических узников в России начала ХХ века.
29.08
В Музее Востока выставка «Новая эра. Новая дружба. Новый Хайдянь» представит 70 пейзажей, выполненных в традициях национальной китайской живописи «гохуа».
30.08
В широкий прокат выходит мелодрама «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», основанная на романе Мэри Энн Шаффер и Энни Бэрроус.
31.08
В музее-заповеднике «Царицыно» откроется фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо».
1.09
На концертном поле «Аптекарского огорода» концерт «Королевы Драмы», на котором прозвучат виртуозные партии оперных героинь, завершит фестиваль Barocco Nights.
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