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В гости к Кустодиеву

Музей Бахрушина представляет выставку о театральном наследии Бориса Кустодиева «Театральная Кустодия. Неосуществленные замыслы» на родине художника, в Астрахани. Эскизы декораций к спектаклям и эскизы мужских и женских театральных костюмов кисти Бориса Кустодиева будут показаны в Астраханском драмтеатре — старт 210-му театральному сезону даст премьера спектакля «Волки и овцы» по Островскому. Пьесам этого драматурга посвящены многие театральные работы Кустодиева. Художник создавал не просто театральные костюмы к спектаклю, но живые, полные юмора типажи, а доподлинно зная быт, который изображал, сохраняя его колорит и поэзию, создавал яркие поэтические легенды.

Жанр

Великие превращения

Пьеса «Тюсингура» с рисунком на подкладке Фото: Предоставлено пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства

Выставка «Неповторимый мир театра: Япония» откроется в Музее декоративно-прикладного искусства 28 августа. Она представит антикварные кимоно начала ХХ века, элементы сценического костюма театра Кабуки, предметы декоративно-прикладного искусства и гравюры, которые расскажут о традициях японского театра. Экспозиция охватит его наиболее узнаваемые образы: мистические сюжеты («Львиный танец»), истории о превращениях под влиянием чувств («Демоны — несчастные существа»), бытовые пьесы эпохи Эдо («Жизнь и смерть в веселых кварталах») и героические сказания эпохи Сэнгоку («Великие подвиги прошлого»). Также в рамках выставки пройдет курс лекций и мастер-классов.

Проект

Цветы времени

Дарья Лисицына. «Первый бал Наташи Ростовой». 2018 год Фото: Дмитрий Щелоков / ГМЗ "Царицыно"

Фестиваль исторических садов откроется 31 августа в музее-заповеднике «Царицыно». Более 20 миниатюрных парков будут созданы ландшафтными дизайнерами, художниками и архитекторами в окрестностях музея-заповедника. Каждый парк отразит свою эпоху и культуру: «Царицыно» украсят сады Древней Руси, времен Екатерины II и итальянского Ренессанса, маньеризма и барокко, французские сады, в которых всегда важны масштаб и перспектива, голландские клумбы и цветники вместе с уютными парками Британии, а также современные сады в духе «зеленого города». Откроется фестиваль «Оперным балом в Царицыно» в исполнении артистов «Геликон-Оперы».

Голос

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Иногда мне даже стыдно, что я до сих пор снимаю кино»

Советский и российский режиссер Сергей Соловьев, который на прошлой неделе отметил 75-летний юбилей

Смотр

Подновить победу

Чесменская колонна в Царском Селе Фото: AGE / EASTNEWS

Реставрация Чесменской колонны завершается в Екатерининском парке Царского Села. Воздвигнутый Екатериной II в честь победы над турецкими войсками в бухте Чесма в 1770 году памятник уже давно нуждался в реставрации. Счистив старую мастику, реставраторы приступили к восстановлению самой мраморной колонны, сильно поврежденной в военные годы, когда немецкие танки пытались столкнуть колонну в пруд. Также ведутся работы с гранитными плитами, из которых сложено основание памятника. Бронзовые барельефы, отлитые 250 лет назад по моделям скульптора Иоганна Шварца, уже были восстановлены к 300-летию российского флота. Останется в сохранности и орел с полумесяцем в когтях — символ победы страны в войне с Османской империей венчает колонну.

Вещь

Фото: Музеи Московского Кремля

Знак ордена Св. Александра Невского (Санкт-Петербург, XVIII — начало XIX в.) и другие экспонаты из собрания Музеев Московского Кремля, связанные с восшествием на престол российских монархов в XVIII–XIX вв., представлены на выставке «Церемониалы российского императорского двора», которая откроется на этой неделе в Музее дворца (Гугун, Пекин).

Анонсы

26.08

Выставка «Волшебный мир куклы: игра, ритуал, театр» представила в Этнографическом музее Санкт-Петербурга куклы XIX–XX вв., бытовавшие у народов Евразии.

27.08

В Музее истории Петербурга открыта выставка «Тюрьма Трубецкого бастиона в фотографиях», посвященная истории одного из главных мест заключения политических узников в России начала ХХ века.

29.08

В Музее Востока выставка «Новая эра. Новая дружба. Новый Хайдянь» представит 70 пейзажей, выполненных в традициях национальной китайской живописи «гохуа».

30.08

Фото: Пионер

В широкий прокат выходит мелодрама «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», основанная на романе Мэри Энн Шаффер и Энни Бэрроус.

31.08

В музее-заповеднике «Царицыно» откроется фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо».

1.09

На концертном поле «Аптекарского огорода» концерт «Королевы Драмы», на котором прозвучат виртуозные партии оперных героинь, завершит фестиваль Barocco Nights.