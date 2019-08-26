Лана Вачовски, кинорежиссер

Вновь избранный

«Проснись, Нео! Ты увяз в Матрице. Следуй за белым кроликом!» — эта фраза легко узнаваема армией поклонников фантастической трилогии от режиссеров-братьев Вачовски, как «Зима близко» — нынешней тьмой фанатов «Игры престолов». Этой весной исполнилось ровно 20 лет с момента выхода на киноэкраны первой части «Матрицы», моментально ставшей культовой по всему миру. Но настоящим сюрпризом оказалась новость прошлой недели — история о хакере Нео, избранном на борьбу с миром машин, поработившим человечество, получит продолжение. Сценаристом нового эпизода и режиссером выступит один из создателей первых трех «Матриц» Лана Вачовски. Здесь требуются пояснения: Ларри, а теперь Лана, и Энди, а теперь Лилли, Вачовски — прежде братья-режиссеры, снимавшие фильмы вместе, после смены пола стали сестрами, к тому же их творческие пути разошлись. Так что Лана будет работать над продолжением соло, что тревожит поклонников «Матрицы». Кстати, волна критики звучала уже в адрес второй и третьей частей фильма, «Матрица: перезагрузка» и «Матрица: революция» (обе — 2003 года), которые уступали первому фильму 1999 года. Он покорил зрителей концептуальностью (идея, что искусственный интеллект эксплуатирует людей как биоматериал) и спецэффектами («медленно летящая пуля» в финальном эпизоде была визуальным откровением в то время, затем этот эффект стали массово применять в кинопроизводстве). В продолжении, заявили создатели, Нео вновь сыграет Киану Ривз (ему сейчас 54). Ждет ли фанатов разочарование, как это часто бывает с сиквелами, станет понятно нескоро, съемки стартуют лишь в 2020 году.

Мария Портнягина