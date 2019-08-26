«Мадонна делла Лоджиа», картина

Мадонна и ДВЭФ

Картина мастера эпохи Возрождения Сандро Боттичелли станет гвоздем культурной программы экономического форума во Владивостоке (в столице Приморья полотно будет гостить с сентября по ноябрь), а потом (до февраля) переместится в Эрмитаж. Казалось бы, галерея Уффици не слишком расщедрилась на поддержку итальянского присутствия на российском экономическом мероприятии — всего одна картина. Это верно, одна. Но зато какая — «Мадонна делла Лоджиа»! Именно с этого полотна, полагают знатоки, и начинается Боттичелли как целая эпоха в живописи, в которой было все: и работа с Леонардо да Винчи и Перуджино, и близость к клану Медичи, и костры Савонаролы...

Владивосток увидит это раньше Северной столицы: у «Мадонны делла Лоджиа» лицо Лукреции Липпи — жены первого учителя Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи, которого сегодня помнят по псевдониму Боттичелли («бочонок» — в переводе). А искусствоведы могут (и будут наверняка) рассказывать об истории этой картины и героях, с ней связанных, часами. Ну, например, о том, что имя учителя — Филиппо Липпи, что он вообще-то самоучка, в юности захваченный пиратами и проведший в Африке несколько лет, ушедший потом в монахи и вернувшийся обратно в мирскую жизнь с молодой женой, которую… выкрал из монастыря, где она обитала под именем Лукреции Бути. Мадонну с ее ликом прилежный ученик бывшего монаха написал, когда ему было всего 22 года, и это была его последняя работа у Липпи: в 1467 году он шагнул в новую жизнь, в которой оставил неповторимый след — особый мир Боттичелли.

К чему все эти подробности участникам дальневосточного экономического форума в российском Владивостоке? Итальянцы, похоже, знают ответ на этот вопрос…

Светлана Сухова