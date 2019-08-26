Михаил Шипулин, продавец кошки

Кошка-копилка

Жителя Ростова-на Дону Михаила Шипулина явно вдохновила прошлогодняя история продажи британского кота-«экстрасенса» по кличке Чарли Уткинс бизнесменом из Благовещенска Дмитрием Р. Кот достался ему в наследство от тети и оказался куда как более могущественным магом, чем его знаменитый сородич в сапогах из сказки Шарля Перро,— он видел злых и добрых духов, а также ходил через стены. Поэтому новый хозяин запросил за чудо природы 5 млн на Avito и получил их от некоей ясновидящей Натальи из Новосибирска (в интернете было выложено фото Дмитрия с тысячей 5-тысячных купюр). Михаил Шипулин тоже решил продать «британца». Точнее, «британку». И тоже необыкновенную: кошка двух с половиной лет способствует семейной идиллии и лечит похмелье. Идиллия сберегается за счет того, что животное отгоняет соседок от мужа, а вот как лечит похмелье, неизвестно, но даже страшно представить. Еще котяра способна охранять дом и беречь здоровье хозяев. Так как все вышеперечисленное куда более полезные и спрашиваемые навыки, то «британка» стоит в три раза дороже благовещенского Чарли — аж 15 млн рублей. Сам Михаил Шипулин объясняет такую цену тем, что его супруга не хочет расставаться с кошкой и уж если и отдаст семейное счастье в чужие руки, то никак не меньше, чем за означенную сумму.

Светлана Сухова