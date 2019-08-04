«Тамбов» с минимальным счетом уступил «Арсеналу»

В матче четвертого тура Российской Премьер-лиги в Саранске 4 августа ФК «Тамбов» уступил тульскому «Арсеналу» - 0:1. Гости открыли счет на 13-й минуте встречи, когда точный удар головой удался нападающему Евгению Луценко. Во втором тайме, казалось, номинальные хозяева перехватили инициативу и на глазах 4,3 тыс. зрителей «Мордовия арены» создали несколько острых эпизодов, но так и не смогли их довести до гола. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Тамбова» Александр Григорян отметил, что его подопечные «выглядели медлительными в этом туре». «Единственное, по сути, проникновение в нашу штрафную завершилось голом,- считает наставник тамбовчан. - Соперник провел очень качественный первый тайм. Во втором было преимущество на нашей стороне, но мы им не воспользовались. Мы не заслуживали поражение». В следующем туре 10 августа «Тамбов» отправится в гости к «Оренбургу».

Андрей Цветков