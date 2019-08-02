«Для каждого рамена придуман свой образ с именем и характером»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дарья Цивина рассказывает о том, что интересного можно попробовать в ресторане.

Японская кухня начала свое второе пришествие в Москву, причем в совершенно новом облике. Речь идет о японском фастфуде — самой демократичной каждодневной еде, который предлагает сетевой общепит и не только в самой Японии. И это, конечно же, не американские суши и роллы, тем более на премиальные фугу, а рамен и прочие объемные сытные блюда из самых простых продуктов по самым простым ценам. Этим летом стартовало по меньшей мере три новых проекта, которые представляют японскую кухню в таком аутентичном каждодневном формате.

Сегодня расскажу вам о новом проекте Михаила и Дениса Левченко Ra'Men. Они в прошлом году открыли на Сретенке бистро J'PAN с уличными японскими блюдами и оказались среди пионеров новой «японской волны», вместе с новосибирским ресторатором Денисом Ивановым и его новым «KU: Рамен изакая бар». В меню Ra'Men есть шесть видов раменов, каждый со своим лицом в буквальном смысле. Для каждого придуман свой образ с именем и характером: есть Взрывной и острый Дан Дан, Дерзкий Хаката, Женственный мимимисо, Носитель традиций Сенсей и Модный веган. Все рамены стоят от 380 до 650 руб. — порции не менее 600 гр. Особое внимание советую обратить на сею с чашу из курицы и вегетарианский рамен с грибами шиитаке и эноки.