Минпромторг поддержал резиносмешение

Правительство готовится распространить на химическую отрасль критерии признания продукции российской, которые уже существуют для машиностроения. Соответствие этим критериям, разработанным Минпромторгом по поручению вице-премьера Дмитрия Козака, даст компаниям доступ к господдержке экспорта. По мнению участников отрасли, выполнить критерии им будет несложно, и нововведения имеют значение в основном для небольших сегментов рынка с высокой долей иностранной продукции — например, для производителей пестицидов.

Минпромторг вынес на согласование проект поправок к постановлению №719 о локализации, который включит в него несколько секторов химической промышленности. Речь идет о производителях малотоннажной химии, минудобрений, клеев и герметиков, химических средств защиты растений, шинной и резинотехнической продукции, синтетических волокон и нитей, а также изделий из пластмасс. Как пояснил “Ъ” замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, соответствие критериям постановления №719 дает производителям конкурентные преимущества на российском рынке и доступ к госзакупкам. Разработать критерии соответствия для других подотраслей химпрома поручил вице-премьер Дмитрий Козак.

Кроме того, компании химпрома формально только с принятием поправок получат доступ к новому механизму поддержки экспорта (через корпоративные программы повышения конкурентоспособности, КППК). В частности, это льготные кредиты под экспортные проекты, на которые до 2024 года в бюджете всего заложено 361 млрд руб., из них на эту отрасль предусмотрено 15% (3% — на удобрения, 12% — на остальные сегменты). Ранее, отметил господин Евтухов, постановление из всего химического комплекса включало только лакокрасочные материалы.

Общим требованием к производителям химической продукции станет наличие прав на техническую документацию, также они должны выполнять на территории России определенные операции. Например, производители удобрений должны проводить как минимум две из оговоренных в проекте технологических операций по синтезу, флотации, галургии, кристаллизации, приллированию и гранулированию. Производители шин должны выполнять их все, включая резиносмешение, экструзию, каландрирование, раскрой, изготовление бортовых колец и крыльев, сборку и вулканизацию.

В Ассоциации производителей шин “Ъ” сказали, что компании сектора в целом поддерживают предлагаемый подход. В отношении шинной продукции неприменимо понятие отверточной сборки, поясняют там, и любое производство шин предполагает полноценный производственный цикл. При этом перечень операций нужно скорректировать по отдельным видам шин — например, у велосипедных шин нет бортовых крыльев. Гендиректор ООО «Континентал Калуга» Георгий Ротов, в свою очередь, отмечает, что у компании есть производство полного цикла от подготовки смеси до выпуска готовой продукции и все перечисленные в проекте постановления операции осуществляются на заводе Continental в Калуге со старта производства в 2013 году.

Замгендиректора Башкирской содовой компании (крупнейший в РФ производитель соды) Марина Бортова заявила “Ъ”, что компания выполняет все критерии проекта поправок и сможет претендовать на субсидирование процентной ставки в рамках КППК и, возможно, на компенсацию транспортных затрат при экспорте продукции. Источники “Ъ” в секторе удобрений отмечают, что у всех крупных российских производителей не будет проблем с выполнением новых требований, но и потенциальная господдержка в сравнении с масштабами бизнеса не является для них существенной. По мнению собеседников “Ъ”, во включении в постановление №719 наиболее заинтересованы иностранные производители, в частности, средств для защиты растений (почти не производятся в России). Как отмечает один из собеседников “Ъ”, такие производители должны выполнять всего пять из пятнадцати предложенных операций внутри РФ, две из которых разлив по емкостям и упаковка в коробки, что вряд ли станет трудной задачей.

Директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова отмечает, что если еще в 2014 году Минпроморг и Минэнерго в некоторых отраслях химпрома призывали к локализации иностранных производств и созданию совместных предприятий с иностранцами для трансферта технологий, то сейчас вектор сместился в сторону разработки собственных. Госпожа Шалихманова допускает при этом, что предложенные Минпромторгом поправки в отдельных узких сегментах рынка могут ударить по компаниям с высокой зависимостью от западных технологий.

Ольга Мордюшенко, Ольга Никитина; Наталья Павлова, Уфа