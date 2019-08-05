«Быстрее всего уменьшается площадь квартир бизнес-класса»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о том, как сокращается средняя площадь приобретаемых квартир.

Средняя площадь квартиры в московских новостройках бизнес-класса за год сократилась на 2% — почти до 75 кв. м. Между тем пять лет назад квартира в этом сегменте в среднем была на 20% больше. В 2014 году среднестатистический объект в этом сегменте достигал в площади 93 кв. м., то есть бизнес-класс оказался сегментом столичных новостроек, в котором быстрее всего уменьшается площадь продаваемых квартир.

Риэлторская компания «Метриум» отмечает и другую симптоматическую тенденцию — сокращается средняя площадь приобретаемых в бизнес-классе квартир. В 2014 и 2015 годах этот показатель составлял 80 кв. м, а в 2018 – 66 кв. м. По итогам первого полугодия 2019 года средняя площадь приобретенной в бизнес-классе квартиры снизилась до 63 кв. м. Таким образом, новое «поколение» покупателей новостроек в данном сегменте стали приобретать намного больше двухкомнатных квартир, чем их предшественники, что и привело к сокращению средней площади.

Но, несмотря на тенденцию к уменьшению средней площади квартир в бизнес-классе, рост цен, как и в других сегментах, возобновился. За прошедший год средняя стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса выросла на 4% — с 226 тыс. до 236 тыс. руб. Средняя стоимость квартиры в этом сегмента достигла 17,6 млн руб. В целом в последние годы сегмент новостроек бизнес-класса стал неоднородным, говорят брокеры. В продажах сохраняется множество проектов, близких к премиальному уровню, но наряду с ними появились и более демократичные варианты жилых комплексов, которые по качеству соответствуют стандартам бизнес-класса, но по расположению близки к «комфорту».