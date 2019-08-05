«В Австралии существует даже национальный день этого десерта»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает об истории появления сладости.

Сегодня поговорим о штате Квинсленд, Австралия. Это туристический центр всего зеленого континента. Помимо природного чуда света — Большого Барьерныого рифа — и множества сухопутных приключений, уникальной современной архитектуры и богатейшего животного мира, Квинсленд славен изобретением пирожного «Ламингтон» с мировой известностью. Имя сладкому деликатесу дали в честь сэра Чарльза Уоллиса Александра Напира Кокрэйн -Бэйлли, второго барона Ламингтона, губернатора здешних краев с 1896 по 1901 год.

Существует несколько версий происхождения этих пирожных. По одной легенде, к губернатору неожиданно пожаловали гости, дома не оказалось ничего, кроме черствого шоколадного бисквита и повар нарезал его кубиками по 4-5 см, обмакнув в измельченный кокос, чтобы скрепить кусочки. Другая версия гласит, что пирожные походили по форме на любимую фетровую шляпу Хомбург барона Ламингтона. Так или иначе, но по иронии судьбы десерт Ламингтону не понравился, он назвал их «паршивыми, рыхлыми бисквитами». Однако всем остальным десерт пришелся по вкусу, и весьма скоро он завоевал признание и австралийцев, и новозеландцев.

Чуть позже «Ламингтоны» покорили весь мир. В Австралии существует даже национальный день этого пирожного. Его часто продают в местах сбора средств для школ или благотворительных групп, известных как «движение Ламингтона». Бисквиты, действительно потрясающе вкусны — помнится, я смолотил целое блюдо, даже не подозревая, что это те самые «Ламингтоны» --опаздывал на дайв-сафари. Да простят меня местные жители, Большой Барьерный риф мне по вкусу мне нравится еще больше.