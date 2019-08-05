«Получилось пространство с аллюзией на башни из слоновой кости» Дмитрий Буткевич — о выставке «Здесь и сейчас» в ЦВЗ «Манеж»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о том, чему посвящена экспозиция.

В ЦВЗ «Манеж» открылась выставка «Здесь и сейчас». Организаторы сказали мне, что отныне проект летнего показа современного искусства в главном выставочном зале столицы станет ежегодным. Посмотрим. В прошлом году куратор Катя Бочавар выбрала «лучшие выставки прошедшего сезона». Сейчас Юрий Аввакумов показывает «Атлас творческих студий Москвы».Аввакумов, знаменитый и практически легендарный отечественный архитектор, выбрал 12 художников в различных областях искусства, являющихся преподавателями. Выстроил для каждого башню из складских палет, выкрашенных в белый цвет. Получилось лапидарно устроенное пространство с аллюзией на башни из слоновой кости, в которых сидят художники с учениками. Юрий сказал мне, что поставил перед экспонентами цель создать «аллегорию мастерской». Каждый решал задачу по-своему.

Айдан Салахова, отвечающая за сегмент «живописи», поместила в своей башне гипсовые слепки-бюсты. Анатолий Осмоловский в сегменте «скульптура» разместил огромное зеркальное колеблющееся полотно и играет со светотенью и звуком — полотно грохочет. Владислав Кирпичев «архитектура» плотно застроил свое пространство мелкими работами студийцев, начиная с рисунков двухлетних детей. Андрей Сильвестров «кино» противопоставляет фильмы изобретателей синематографа братьев Люмьер и отца кинофантастики Жоржа Мельеса.

Инсталляция Сергея Браткова «Скажи слово "чиз" и съешь птичку» — об искусстве фотографии. На неоновых экранах рекомендации мастера, например, изобрести шапку-невидимку, чтобы тебя не замечали объекты съемок. В центре башни — скульптура совы, вылепленная из сыра. Центра современного танца ЦЕХ украшен станками и зеркалами, и в режиме нон-стоп проходит пластический танец. В «Храме моды Tegin" в том же режиме делают новые коллекции. Над башней Дмитрия Крымова, посвященной театру, работали его студенты из ГИТИСа. В центре на надувной красной площадке установлен механический бык из аттракциона «Родео». Можно попытаться удержаться на нем, слушая запись лекций Крымова о сценографии.