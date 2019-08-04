Более 1,5 тыс. человек приняли участие в благотворительном забеге в Петербурге

В честь Дня железнодорожника в Петербурге прошел благотворительный забег «Достигая цели!». Его участниками стали сотрудники РЖД и члены их семей, которые преодолели дистанцию в 1520 метров, кратную ширине железнодорожной колеи. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Забег железнодорожников состоялся в рамках полумарафона «Северная столица». Все собранные участниками средства будут переданы благотворительному фонду «Линия жизни».

Отметим, что из-за проведения спортивной акции в центре Петербурга временно перекрывали движение.