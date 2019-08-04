Причалы на Неве подводят под приграничное сотрудничество

Как стало известно “Ъ”, в рамках программы приграничного сотрудничества Финляндия, ЕС и Россия могут профинансировать строительство новых пассажирских терминалов с пунктами пропуска на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта. После реконструкции причалы будут способны принимать круизные суда, которые могут ходить между Петербургом, Выборгом и Коткой, а также от озера Сайма через Выборг и Петербург к Ладоге. Однако источники “Ъ” на рынке напоминают, что необходимо еще дождаться передачи причальной инфраструктуры из федеральной в региональную собственность.

В рамках очередного этапа программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» в период 2021–2027 годов администрация Петербурга и главы регионов Юго-Восточной Финляндии обсуждают реализацию десяти проектов, сообщил “Ъ” источник, участвовавший в переговорах. Действующая программа сотрудничества реализуется с 2014 по 2020 год, объем ее финансирования — €34 млн, добавили в комитете по внешним связям Петербурга.

Один из обсуждаемых проектов — реконструкция дебаркадеров на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта, сообщают два источника “Ъ”. Информацию подтвердили в комитете по внешним связям. Предполагаемый объем финансирования проекта реконструкции причалов — €3,2 млн, отмечают в Смольном. Перечень и объем финансирования остальных проектов в администрации Петербурга не уточнили.

Проектная идея с причалами принадлежит АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург “Морской фасад”» (принадлежит Смольному, также под его управление может перейти терминал на Морском вокзале). Кроме этого, обсуждается организация железнодорожного сообщения Санкт-Петербург — Светогорск — Иматра (см. “Ъ” от 10.07.2019), сообщили в комитете.

Директор программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» Юкка Пекка Бергман подтвердил “Ъ”, что документ на новый период сейчас находится в разработке ЕС и стран-партнеров. В связи с этим комментировать конкретные проекты преждевременно, отметил он, подчеркнув, что реализация плана будет содействовать мобильности, внесет вклад в экономическое и социальное развитие стран, следуя стратегии ЕС и государств-партнеров.

Источник “Ъ”, близкий к комитету по транспорту Петербурга, напоминает, что причалы сначала необходимо передать из федеральной в региональную собственность, что может произойти не ранее 2020–2021 годов. В настоящее время на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной действуют причальные комплексы, которые контролирует ФГУП «Росморпорт». В ведомстве на запрос “Ъ” оперативно не ответили. В «Морском фасаде» ранее заявляли, что в 2018 году Минтранс одобрил передачу причалов. Запрос “Ъ” об эффектах от реализации проекта строительства дебаркадеров в «Морском фасаде» не прокомментировали, подчеркнув только, что власти рассматривают возможность создания единого круизно-паромного оператора морских терминалов в Петербурге на базе «Морского фасада». По словам источника “Ъ” в компании, стоимость реконструкции одного дебаркадера составит не менее 300 млн рублей, сроки ввода зависят от проектных решений. Обычно проектирование и строительство занимает два года, говорит собеседник “Ъ”. После этого причалы смогут принимать круизные суда вместимостью около 1 тыс. человек.

Яна Войцеховская