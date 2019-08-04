05 августа, понедельник
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Пожар начался в крупнейшем торговом центре Баку

В торговом центре «Садарак» в Баку загорелись складские помещения, сообщила пресс-служба МЧС Азербайджана. На место происшествия выехали сотрудники пожарной службы и Службы спасения особого риска. Информации о пострадавших нет.

«На горячую линию МЧС поступила информация о пожаре на одном из складов торгового центра "Садарак" в Гарадагском районе Баку»,— говорится в сообщении. Площадь торгового центра «Садарак» составляет около 100 гектаров. Он объединяет сельскохозяйственный рынок, а также объекты розничной и оптовой торговли.

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